Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Aytemiz Alanyaspor'da Ertuğrul Sağlam dönemi

Tarih17 Ocak 2017 , 23:14

Yorum
Aytemiz Alanyaspor'da Ertuğrul Sağlam dönemi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un yeni hocası belli oldu. 

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile 1.5 yıllığına anlaşmıştır. Camiamıza hayırlı olsun."

Detaylar birazdan...

 

 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me