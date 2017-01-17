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Aytemiz Alanyaspor'da Ertuğrul Sağlam dönemi
17 Ocak 2017 , 23:14
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Hüseyin Kalpar'dan boşalan teknik direktör görevine Ertuğrul Sağlam'ı getirdi.
As Başkan Bilal Gömeç, Futbol Şube Sorumlusu Fahri Özçelik ve 2. Başkan Kamil Köseoğlu ile İstanbul'da görüşen Ertuğrul Sağlam ile 1,5 yıllık anlaşma yapıldı.
Kulüpten yapılan açıklama da şu şekilde:
"Kulübümüz teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile 1.5 yıllığına anlaşmıştır. Camiamıza hayırlı olsun."
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Alanyaspor
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