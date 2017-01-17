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Aziz Yıldırım, PFDK'ya sevk edildi!
17 Ocak 2017 , 17:34
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım'ı PFDK'ya sevk etti.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"FENERAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.01.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimata aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 4/a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı AZİZ YILDIRIM'ın aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki hakaretleri ve tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrasında basın mensuplarına yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. ve 39. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi ALAEDDİN YILDIRIM'ın aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti ve sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca ve "belgelerin haksız kullanımı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca 17.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi TANER AYBAR'ın aynı müsabakadaki "belgelerin haksız kullanımı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca 17.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
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