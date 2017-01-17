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Beşiktaş Ömer sevinci!
17 Ocak 2017 , 13:47
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. haftasında Darıca Gençlerbirliği ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.
Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Ömer Şişmanoğlu takımla birlikte çalışmalara başladı.
Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı.
Diğer oyuncular ise antrenmana serbest yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, top kontrolü, dar alanda kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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