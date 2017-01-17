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Bruno Rodrigo'ya Beşiktaş'ı sordular!
17 Ocak 2017 , 14:57
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- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
AJANSSPOR - Savunma hattına Matej Mitrovic'i transfer eden ve eski oyuncusu Ersan Adem Gülüm'ü renklerine bağlamak isteyen Beşiktaş'ın, Brezilya Ligi ekiplerinden Cruzeiro'da forma giyen Bruno Rodrigo ile ilgilendiği belirtilirken, tecrübeli savunma oyuncusundan konuyla ilgili açıklama geldi.
4 senelik Cruzeiro macerasına nokta koymaya hazırlanan 31 yaşındaki stoper, Brezilya basınına bir röportaj verdi.
Rodrigo, "Beşiktaş'ın seninle ilgilendiğini öğrendik. Türk kulübü hali hazırda menajerinle görüşüyor. Bunu sana söyledi mi?" şeklindeki soru üzerine, "Hayır, konuyla ilgili bir şey yok. Söylediğim gibi, bu tarz durumları menajerime bırakıyorum. Gelecek hafta, durumumun netleşeceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.
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