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Burak Yılmaz geri mi dönüyor?

Tarih17 Ocak 2017 , 10:15

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Burak Yılmaz geri mi dönüyor?

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer olan milli futbolcu Burak Yılmaz'la ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Bruma'dan sonra Garry Rodrigues'in de takıma katılmasıyla rahatlayan Jan Olde Riekerink, iki kanat oyuncusuna ayak uydurabilecek hızda bir forvet istedi.

Golcü arayan Galatasaray'ın, Beijing Guoan'ın da forvet oyuncusu Defoe ile ilgilenmesinin ardından Burak Yılmaz'ı gündemine aldığı iddia edildi. (Fotomaç)

 

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