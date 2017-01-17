- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Caceres ve Hugo Rodallega'nın transferi bitiyor!
17 Ocak 2017 , 16:50
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Stoper ve golcü arayışındaki Trabzonspor, Martin Caceres ve Hugo Rodallega transferlerinde imza aşamasına geldi.
Daha önce Martin Caceres'in istediği ücret yüksek gelince Galatasaray'lı Aurelien Chedjou'ya yönelen Trabzonspor Kamerunlu stoperin 2.2 milyon euroluk yıllık ücretini aşağa çekmek için girişimlerde bulunuyordu.
Ancak Caceres'ten gelen haber üzerine bordo mavililer yeniden Uruguyla stopere yöneldi. Caceres ile yapılan görüşmeler olumlu geçti ve aradaki bir kaç küçük pürüzün giderilmesi sonrası Uruguaylı futbolcuyla sözleşme imzalanacağı öğrenildi.
Bordo mavililer forvet transferinde de Hugo Rodallega ve menajeriyle yaptığı pazarlıkları mutlu noktaladı. Trabzonspor bugün veya yarın prensipte anlaştığı futbolcuyla sözleşme imzalayacak.
Yönetim, diğer yandan Espanyol forması giyen Felipe Caicedo ile bu yılki ücreti konusunda anlaşırken, gelecek sezon sonunda satın alma opsiyonuyla ödenecek ücret konusunda anlaşma sağlayamadı.
Öte yandan ara transfer döneminin gözdesi konumundaki Trabzonsporlu Mehmet Ekici, bir takıma gitmezse bordo mavili takımda sezonun kalan kısmını kadro dışı olarak geçirecek.
Teknik direktör Ersun Yanal, sezonun ikinci yarısı planlamasını Mehmet Ekicisiz yaparken, futbolcu da şu anda olduğu gibi çalışmalarını takımdan ayrı gerçekleştirecek. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Mehmet Ekici'nin transferinin futbolcu ile Trabzonspor'un anlaşamaması nedeniyle gerçekleşmediği belirtildi.
Bordo mavililerin vermek istediği kulüple şartlar ile Mehmet Ekici'nin isteklerinini farklı olduğu ifade edildi.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın takıma yeni katılan futbolcuların performansından memnun olurken, yeni gelecek isimlerle daha da güçleneceklerini söyledi.
ni katılan futbolcuların performansından memnun olurken, yeni gelecek isimlerle daha da güçleneceklerini söyledi.
(beIN Sports)
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar