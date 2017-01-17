Caceres ve Hugo Rodallega'nın transferi bitiyor!

Stoper ve golcü arayışındaki Trabzonspor, Martin Caceres ve Hugo Rodallega transferlerinde imza aşamasına geldi.

Daha önce Martin Caceres'in istediği ücret yüksek gelince Galatasaray'lı Aurelien Chedjou'ya yönelen Trabzonspor Kamerunlu stoperin 2.2 milyon euroluk yıllık ücretini aşağa çekmek için girişimlerde bulunuyordu.

Ancak Caceres'ten gelen haber üzerine bordo mavililer yeniden Uruguyla stopere yöneldi. Caceres ile yapılan görüşmeler olumlu geçti ve aradaki bir kaç küçük pürüzün giderilmesi sonrası Uruguaylı futbolcuyla sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

Bordo mavililer forvet transferinde de Hugo Rodallega ve menajeriyle yaptığı pazarlıkları mutlu noktaladı. Trabzonspor bugün veya yarın prensipte anlaştığı futbolcuyla sözleşme imzalayacak.

Yönetim, diğer yandan Espanyol forması giyen Felipe Caicedo ile bu yılki ücreti konusunda anlaşırken, gelecek sezon sonunda satın alma opsiyonuyla ödenecek ücret konusunda anlaşma sağlayamadı.

Öte yandan ara transfer döneminin gözdesi konumundaki Trabzonsporlu Mehmet Ekici, bir takıma gitmezse bordo mavili takımda sezonun kalan kısmını kadro dışı olarak geçirecek.

Teknik direktör Ersun Yanal, sezonun ikinci yarısı planlamasını Mehmet Ekicisiz yaparken, futbolcu da şu anda olduğu gibi çalışmalarını takımdan ayrı gerçekleştirecek. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Mehmet Ekici'nin transferinin futbolcu ile Trabzonspor'un anlaşamaması nedeniyle gerçekleşmediği belirtildi.

Bordo mavililerin vermek istediği kulüple şartlar ile Mehmet Ekici'nin isteklerinini farklı olduğu ifade edildi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın takıma yeni katılan futbolcuların performansından memnun olurken, yeni gelecek isimlerle daha da güçleneceklerini söyledi.

ni katılan futbolcuların performansından memnun olurken, yeni gelecek isimlerle daha da güçleneceklerini söyledi.

(beIN Sports)