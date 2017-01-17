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Cenk Ahmet Alkılıç'ın yeni takımı belli oldu

Tarih17 Ocak 2017 , 17:31

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Cenk Ahmet Alkılıç'ın yeni takımı belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir'den Cenk Ahmet Alkılıç ile sözleşme imzaladı.

Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, "Cenk Ahmet'i transfer ettik. Kulübümüz Medipol Başakşehir'den Cenk Ahmet Alkılıç'ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı." ifadelerine yer verildi.

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