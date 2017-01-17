Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Ekici'ye cevap: "Ofspor da bayılmadı sana!"

Tarih17 Ocak 2017 , 15:36

Yorum
Ekici'ye cevap: Ofspor da bayılmadı sana!

Mehmet Ekici, Trabzon yönetimi ile yaptığı son görüşmede ise "Beni kadro dışı da bıraksanız, Ofspor’a da kiralasanız Beşiktaş’a imza atmayacağım. Gerekirse sezon sonuna kadar bekler Fenerbahçe’ye imzalarım" demişti.

Bu açıklamaların ardından TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ofspor cephesi de polemiklere dahil oldu! Ofspor Başkanı Olcay Saral, kendisine ait twitter hesabından Mehmet Ekici'yi hedef alarak, "Ofspor da bayılmadı sana!" şeklinde mesaj atarak, tepkisini gösterdi.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ih