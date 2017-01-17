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Ekici'ye cevap: "Ofspor da bayılmadı sana!"
17 Ocak 2017 , 15:36
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- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Mehmet Ekici, Trabzon yönetimi ile yaptığı son görüşmede ise "Beni kadro dışı da bıraksanız, Ofspor’a da kiralasanız Beşiktaş’a imza atmayacağım. Gerekirse sezon sonuna kadar bekler Fenerbahçe’ye imzalarım" demişti.
Bu açıklamaların ardından TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ofspor cephesi de polemiklere dahil oldu! Ofspor Başkanı Olcay Saral, kendisine ait twitter hesabından Mehmet Ekici'yi hedef alarak, "Ofspor da bayılmadı sana!" şeklinde mesaj atarak, tepkisini gösterdi.
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- Spor Toto Süper Lig
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