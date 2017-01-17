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Emenike'ye sürpriz talip!
17 Ocak 2017 , 11:18
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
AJANSSPOR - Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat'ın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Nijeryalı golcü Emmanuel Emenike hakkında flaş bir iddia geldi.
Çek basını, Rus kulüplerinin transfer gündeminde yer aldığı belirtilen Emenike için devreye Sparta Prag'ın girdiğini yazdı.
Emenike'yi satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen Sparta Prag'ın, sarı lacivertlilerin kapısını çalacağı ve satın alma opsiyonu için 5 milyon euro önereceği iddia edildi.
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