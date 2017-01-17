Ersan'da sıcak gelişme!

Beşiktaş her konuda anlaşma sağladığı Ersan Gülüm'ün transferinde sorun yaşıyor. Geçen hafta yapılan görüşmede milli futbolcunun 1.5 yıllığına kiralanmasına 'evet' diyen Hebei China Fortune'un kararını değiştirdiği iddia ediliyor. Gelen bilgilere göre Çin kulübü, Ersan'ı kiralamaktan vazgeçti ve bonservis ücreti talep ediyor.

GÖRÜŞME VAR

Bu olumsuz gelişme nedeniyle transferi bitiremeyen Beşiktaş yönetiminin önümüzdeki günlerde Hebei Fortuna ile görüşüp bu sorunu çözmeye çalışacağı öğrenildi..

Takvim