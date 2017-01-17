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Fenerbahçe'den Sosa atağı!

Tarih17 Ocak 2017 , 00:09

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Fenerbahçe'den Sosa atağı!
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10 numara arayışları kapsamında rotasını Milan forması giyen Jose Sosa'ya çeviren Fenerbahçe'ni, transfer için önemli bir adım atacağı iddia edildi.

NTV Spor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, bugün Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa ile Milano'da bir araya gelecek ve transfer görüşmesi yapacak.

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