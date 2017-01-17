Fenerbahçe'den Sosa atağı!

10 numara arayışları kapsamında rotasını Milan forması giyen Jose Sosa'ya çeviren Fenerbahçe'ni, transfer için önemli bir adım atacağı iddia edildi.

NTV Spor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, bugün Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa ile Milano'da bir araya gelecek ve transfer görüşmesi yapacak.