- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Fenerbahçe'ye 10 numara önerisi!
17 Ocak 2017 , 09:35
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Fenerbahçe'de 10 numara transferi için gündeme gelen isimlerden olan Jose Sosa konusunda iki yönetici Milano'ya giderken kulübe de farklı isimler önerilmeye devam ediyor.
Listeye giren son alternatif isim İran Milli Takımı'nın eski yıldızlarından Mehdi Mahdavikia'nın menajerlik yapan eşi Samira Samii'den geldi. Samii, Cruzeiro'da oynayan Alisson'u önerdi. Yetenekleri sayesinde Brezilya'da kendisine Alishow denilen 23 yaşındaki oyuncunun haklarını elinde bulunduran İranlı kadın menajer transferin istenilmesi durumunda kiralama opsiyonuyla da bitirilebileceğini aktardı.
Alisson'u Brezilya'da izleyen Fenerbahçe'nin scout ekibinin vereceği rapor sambacının gelip gelmeyeceğini netleştirecek.
Alisson kimdir?
23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Alisson, Cruzeiro'nun altyapısında yetişti. Alisson, kısa süre Vasco da Gama macerası dışında başka bir takımda forma giymedi.
Kariyerinde 66 maça çıkan Alisson 11 gol atıp, 9 asist gerçekleştirdi. Alisson'un transfermarkt değeri 2.75 milyon Euro olarak gösteriliyor.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar