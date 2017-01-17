Fenerbahçe'yi çıldırtan rakam!

Adanaspor ile evinde 2-2 berabere kalarak zirve yarışında önemli bir yara alan Fenerbahçe’de hakem Serkan Çınar ve Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) tepki sürüyor. Antalya’da yapılan devre arası hakem seminerinde Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in “Oyun çok duruyor ve bu futbolun gelişimine büyük zarar veriyor” demesi medyada yer bulmuştu. Hakemlere bu konuda verilen talimatlara rağmen Adanaspor maçında oyunun çok fazla durması dikkat çekti.. Adanaspor maçının analizini çıkaran ve dakika dakika inceleyen sarı lacivertliler, verilmeyen penaltının yanı sıra rakibin zaman çalmasına da vurgu yaptı.

İKİNCİ DEVRE OYUN SÜREKLİ DURDU

Akdenİz temsilcisinin maçın 2. devresinde oyunu sürekli durdurduğunu ve hakemin buna müdahale etmediğini savunan F.Bahçe’nin incelmesine göre ikinci 45 dakikada oyun uzatmalar hariç, tam 13 dakika 20 saniye çeşitli nedenlerle durdu. Hakemin bu duraksamalara karşın sadece 6 dakika uzatma verdiğini belirten sarı lacivertliler, ayrıca uzatmalarda da oyunun tam 2 dakika 53 saniye durduğunu tespit etti. Hakemin uzatmalara 1 dakika ilave etmesiyle bu duraksamaların oynanmadığını belirten sarı lacivertliler, hakemlerin futbolu oynatmamak için rakibe her türlü imkânı sağladığı görüşünü dile getiriyor.

TERİM, ‘SÜRE HAKEMİ’ ÖNERMİŞTİ

Süper Lig, Avrupa’nın önde gelen ligleri göz önüne alındığında topun oyunda kalma süresi açısından iç açıcı bir karneye sahip değil. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Antalya’daki hakem seminerinde yaptığı sunumda, oyun kalitesini ve süresini artırmak için ‘süre hakemi’ önerisinde bulunmuştu. Terim, böylece oyunun hem daha akıcı hale geleceğini hem de topun oyunda kalma süresinin artacağını kaydetmişti.

Kaynak: Hürriyet