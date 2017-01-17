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Futbolcuları da haşladı!

Tarih17 Ocak 2017 , 09:32

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Futbolcuları da haşladı!

Devre arasında hakemlere veryansın eden Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe soyunma odasının önüne kadar gelerek sarı-lacivertli futbolcuları da haşladığı belirlendi. 

Başkanın kapıdan futbolcuların yüzüne sert sert bakarak, "Siz kolay sanıyorsunuz değil mi Fenerbahçe forması giymeyi" dediği ifade edildi. Yıldırım maç sonrası açıklamasında, 2-3 futbolcu dışında sahada mücadele edenin olmadığını vurgulamıştı..

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