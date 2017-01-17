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Galatasaray için sürpriz iddia!

Tarih17 Ocak 2017 , 09:39

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Galatasaray için sürpriz iddia!

Galatasaray sol kanada Garry Rodrigues'i transfer etti ancak İtalya'dan gelen son iddia kafaları iyice karıştırdı.

Bruma'nın satılmasının gündemde olduğu şu günlerde sarı-kırmızılı takımın Lazio'da forma giyen Ricardo Kishna ile ilgilendiği iddia edildi.

Il Sussidiario; Galatasaray'ın Lazio'da tutunamayan Hollandalı sol açık Ricardo Kishna'yı transfer etmek için en iddialı takım olduğunu iddia etti.

Fotospor

 

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