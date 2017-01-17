İlk yarıda Josef de Souza'ya yapılan müdahalede penaltı verilmeyince çıldıran Fenerbahçe başkanının, devre arasında hakemleri hedef alıp "Hepiniz tetikçisiniz. Bunun hesabını vereceksiniz" diye bağırdığı öğrenildi..

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2-2 biten Adanaspor maçı sonrası genel sekreter Mahmut Uslu ile birlikte kameralar karşısına geçip, "Ülkede hakem terörü" var demişti. İlk yarıda Josef'in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı çalmayan maçın hakemi Serkan Çınar ve MHK'yi sert sözlerle eleştiren Yıldırım, TFF'yi de boş geçmemiş, "Siyasilere sesleniyorum. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere herkese sesleniyorum. Terör olayı gibi bu olanlar" demişti.Yıldırım'ın bu açıklamalarının öncesinde ise hakemlerle sert diyaloğa girip şok sözler sarf ettiği ortaya çıktı.

AĞIR CEZA GÜNDEMDE

Yıldırım'ın, devre arasında hakem soyunma odasının önüne kadar gelip, "Hepiniz tetikçisiniz. Bunun hesabını vereceksiniz" diye bağırdığı öğrenildi. Daha önce benzer eylemleri nedeniyle defalarca ceza alan Aziz Yıldırım'ın yine PFDK'ya sevk edilip ceza alması gündemde. Hakem soyunma odasındaki koridorlarda sarf ettiği ileri sürülen sözlerin "müsabaka hakemine yönelik hakaret" olarak yorumlanması durumunda ağır bir ceza alması kaçınılmaz gibi görünen Fenerbahçe başkanı, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamaları da "sportmenliğe aykırı" bulunursa, buradan da cezai işleme tabi tutulacak.

'SİZE MAÇ YÖNETTİRMEM'

Aziz Yıldırım'ın hakem Serkan Çınar'a yönelik ayrıca, "Emeklerimize yazık ediyorsunuz. O penaltıyı nasıl çalmazsın? Yazık değil mi bu kadar insana. Böyle hakemlik olmaz. Saha ortasına sandalye koyarım, size maç yönettirmem" sözleriyle çıkıştığı ifade edil

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