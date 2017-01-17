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"Her takımı yenebiliriz"
17 Ocak 2017 , 10:10
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Kasımpaşa
Kasımpaşa’nın G.Birliği’ni 3-0 yendiği maçta harika oynayan Tunay Torun, “Kemal Hoca’nın gelmesiyle daha güzel oynamaya başladık. İlk başlarda şanssızdık ancak son haftalarda iyi futbolumuzu skora da yansıtmayı başardık. Beşiktaş’a ilk mağlubiyetini yaşattık. Bu ligde her takımı yenebiliriz. Gün geçtikçe birbirimize daha çok uyum sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.
‘PAŞA’DA ÇOK MUTLUYUM’
Kasımpaşa’da çok mutlu olduğunu söyleyen Tunay, “G.Birliği maçı hem oyun hem de skor olarak moralimizi yükseltti. Daha fazla da atabilirdik. Böyle devam ederek üst sıralarda kalıcı olmak istiyoruz. Bu hafta evimizde Trabzon’u da yeneceğimize inanıyoruz” dedi.
‘AVCI’YA SAYGI DUYUYORUM’
Tunay, lider Başakşehir’in şampiyonluk şansı ile ilgili de şu yorumu yaptı:
"Abdullah Hoca’ya her anlamda büyük bir saygı duyuyorum. Taktiksel, pas çalışmaları, motivasyon... Liderlikte en büyük pay sahibi o. Başakşehir zaten iki yıldır çok iyiydi. Bu sezon çalışmalarının karşılığını alıyor. Arada iyi transferler da yaptılar. Şampiyon olurlarsa hiç şaşırmam.”
Habertürk
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Kasımpaşa
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