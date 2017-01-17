İşte Gençlerbirliği'nin yeni transferi!

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, son olarak Atletico Paranaense’den Renato Escobar Baruffi (Bady) ile anlaştı.

Geçtiğimiz sezonu Figueirense'de kiralık olarak geçiren Bady, takımına 21 maçta 2 gol 1 asistlik katkı yaptı. Daha önce Brezilya’da America MG, Ponte Preta ve Sao Bernardo takımlarında da forma giyen orta saha oyuncusu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.