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İşte Gençlerbirliği'nin yeni transferi!
17 Ocak 2017 , 15:23
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, son olarak Atletico Paranaense’den Renato Escobar Baruffi (Bady) ile anlaştı.
Geçtiğimiz sezonu Figueirense'de kiralık olarak geçiren Bady, takımına 21 maçta 2 gol 1 asistlik katkı yaptı. Daha önce Brezilya’da America MG, Ponte Preta ve Sao Bernardo takımlarında da forma giyen orta saha oyuncusu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
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