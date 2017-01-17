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Karavaiev'i maç öncesi şaşırtan olay!
17 Ocak 2017 , 00:29
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- Spor Toto Süper Lig
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AJANSSPOR- Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavaiev, Adanaspor maçının ardından Ukrayna basınına konuştu. Takımda iyi anlaştığı isimleri sıralayan Ukraynalı oyuncu Adanaspor maçı öncesi yaşadıklarını da anlattı.
Ligdeki ilk maçın hakkında ne düşünüyorsun?
Maçtan önce ısınmaya çıktığımızda tribündeki taraftarların ismimi haykırıp bana doğru koşmaları beni çok mutlu etti. Sonrasında tribüne doğru gittim. Taraftarlar sıcakkanlı bir şekilde karşıladılar, elleriyle sevgi gösterilerinde bulundular. Bu beni biraz korkutsa da biraz adrenalin iyidir.
Evet, Türkler takımlarını destekleme konusunda ciddi bir kültüre sahip. Dick Advocaat sen sahaya girmeden neler dedi sana?
Advocaat ve ekibi bana, "Çık ve hiçbir şeyden korkma. Neler yapabildiğini göster. Biz sana güveniyoruz" dediler.
Advocaat ile Rusça mı konuşuyorsun?
Hayır, İngilizce. Biraz anlıyorum. Zaten her şey gayet açık ve anlaması kolay.
Takım ve takımdaki atmosfer nasıl?
Beni çok iyi karşıladılar. İlk geldiğimde herkesin bana "Hoş geldin" demesi olağanüstü güzeldi. Takım arkadaşlarım her gün beni destekliyor, nasıl olduğumu soruyorlar. Sadece idmanda da değil evdeyken de konuşuyoruz. Fenerbahçe'deki bütün futbolcular oldukça profesyonel. Özellikle Skrtel ve Neustadter bana çok yardımcı oluyor. Lens de bana karşı çok iyi ve sürekli iletişim halinde.
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