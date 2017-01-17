- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Kayserispor'da şok karar!
17 Ocak 2017 , 15:48
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Kayserispor
Kayserispor’da golcü oyuncu Welliton kadro dışı bırakıldı. Akhisar Belediyespor maçı kadrosuna alınmayan Brezilyalı Kayseri’ye döndü.
Kayserispor’da teknik direktör Sergen Yalçın radikal bir karara imza attı. Genç teknik adam ligin ilk yarısında takımın en golcü oyuncusu olan Welliton’u kadro dışı bıraktı.
Antalya kampının son gününde takıma katılan Welliton, Başakşehir ile oynanan maçın kadrosuna da alınmamıştı. - Milliyet
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Kayserispor
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar