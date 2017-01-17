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Kayserispor'da şok karar!

Tarih17 Ocak 2017 , 15:48

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Kayserispor'da şok karar!

Kayserispor’da golcü oyuncu Welliton kadro dışı bırakıldı. Akhisar Belediyespor maçı kadrosuna alınmayan Brezilyalı Kayseri’ye döndü.

Kayserispor’da teknik direktör Sergen Yalçın radikal bir karara imza attı. Genç teknik adam ligin ilk yarısında takımın en golcü oyuncusu olan Welliton’u kadro dışı bıraktı.

Antalya kampının son gününde takıma katılan Welliton, Başakşehir ile oynanan maçın kadrosuna da alınmamıştı. - Milliyet

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