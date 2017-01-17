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''Maçın hakkı beraberlikti''
17 Ocak 2017 , 00:04
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Osmanlıspor Kulübünün kurucu başkanı Ahmet Gökçek, Beşiktaş maçının hakkının beraberlik olduğunu savundu.
Karşılaşma sonrasında konuşan Gökçek, zor bir maç olduğunu belirterek, "Osmanlıspor tarafında önemli eksikler vardı. Eksiklerin yerine oynayan oyuncularımız elinden geleni yaptı. Dışarıdan bir seyirci olarak baktığımda maçın hakkı beraberlikti." diye konuştu.
Beşiktaş'ın tedbirli bir oyun ortaya koyduğunu dile getiren Ahmet Gökçek, şunları kaydetti:
"Rakibimiz yarı sahasından hiç çıkmadan oynadı. Kontrataklarla pozisyon bulmaya çalıştı. Beraberlik oyunun hakkıydı ama oradaki usta ayaklar skoru belirledi. Beşiktaş'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. İkinci yarılar her zaman zor geçiyor. Bana göre Beşiktaş önemli bir deplasmandan 3 puan çıkarmayı bildi."
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