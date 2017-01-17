Marsilya'nın gözü Carole'de!

AJANSSPOR - Son olarak Fransa Ligi'nin 20. haftasında sahasında Monaco'ya 4-1 yenilen Marsilya'nın, sol beke takviye yapmak için kolları sıvadığı belirtildi.

Fransız basınında yer alan haberde; sakatlığı nedeniyle uzun bir süre forma giyemeyecek olan 32 yaşındaki Kamerunlu sol bek Henri Bedimo'nun yokluğunun Monaco maçında fazlasıyla hissedilği ve Marsilya'nın bu mevkiye acilen transfer yapması gerektiği kaydedildi.

Marsilya'nın sol bek için 5 isim düşündüğü ve bu futbolcular arasında Galatasaray'da forma giyen Lionel Carole'ün de yer aldığı belirtildi.

Carole'ün diğer isimlere göre daha ilginç ve ucuz profilde bir oyuncu olduğu vurgulanırken; 2015-16 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen futbolcunun değerinin 3.5 milyon euro olduğu hatırlatıldı.

Marsilya'nın ilgilendiği diğer isimlerin ise; Deportivo Alaves'de kiralık olarak forma giyen Atletico Madridli Theo Hernández, PSV'de oynayan Jetro Willems, Aston Villa'nın sol beki Jordan Amavi ve Wolfsburg'un yıldız sol beki Ricardo Rodriguez olduğu belirtildi.