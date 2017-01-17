''Mehmet Ekici sözleşme şartlarını..."

AJANSSPOR - Ofspor Kulübü Başkanı Olcay Saral, Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Ekici’nin, “Ofspor’a bile giderim, Beşiktaş’a gitmem” şeklindeki açıklamasına Radyospor’da yayınlanan Haber Aktif programında cevap verdi. Emrah Karalinç ile İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Saral, Ekici'nin sözleşme şartlarını yerine getirmediğini savundu.



"Ekici sözleşme şartlarını yerine getirmiyor"



“Ofspor’un küçümsendiği algısını aldım. Bu cümleyi Ofspor’u küçülten bir ifade olarak gördüğüm için, ben de sosyal medyadan, “Ofspor da sana bayılmadı” dedim. Mehmet Ekici iyi bir futbolcu. Ama sözleşme şartlarını yerine getirmediğini unutmamalı.” ifadelerini kullandı.



"Ekici başka kulüplere söz veremez"



“Mehmet Ekici’nin önce Trabzonspor’a karşı sorumluluğu var. Başka bir kulübe söz vermesi söz konusu değil. Bir diğer kulüple masaya oturmamalı. Belki kendince haklı da olabilir. Ben profesyonel bir futbolcunun sözleşme süresince kulübe bağlı olması gerektiğini düşünüyorum. Trabzonspor da Beşiktaş’a satmaya uygun gördüyse oraya gider. Ya da Trabzonspor ile devam eder. Fenerbahçe’ye, daha doğrusu başka bir kulübe söz veremez. Ben bir başkan olarak böyle görüyorum” diye konuştu.



"Özür beklemiyorum"



“Mehmet Ekici’den özür beklemiyorum. Ama bizim alınganlık göstermemiz de normal. Ben eski bir Trabzonspor yöneticisiydim. Sadri Şener döneminde görev yapmıştım. Kendisine Trabzonspor’da başarı diliyorum.” dedi.