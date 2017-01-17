Milan'dan flaş Sosa açıklaması!

Milan'ın CEO'su Adriano Galliani, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği iddia edilen Jose Sosa'yı satmayacaklarını açıkladı.

Fenerbahçe'ye İtalya'dan kötü haber geldi. 10 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın eski yıldızı Jose Sosa'yla ilgililendiği iddia ediliyordu.

Milanlı futbolcu ile ilgili kulübün CEO'su Adriano Galliani'den net bir açıklama geldi. Galliani, ismi Çin kulüpleriyle de anılan Jose Sosa'yı satmayacaklarını söyledi.

(HT Spor)