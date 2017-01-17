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Podolski: "Herkesin menfaatine olursa..."
17 Ocak 2017 , 09:00
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- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Ve Lukas Podolski’nin Çin defteri resmen kapandı... “Gitti, gidiyor” derken Galatasaray’ın Alman yıldızın Beijing Guoan Kulübüne transferi gerçekleşmedi...
“Sarı kırmızılı formayı giymekten mutluyum” diyerek, Çin’e gitmek adına yıllık 10 milyon Euro talep eden Podolski, şimdilik Galatasaray’da kaldı ama kendisinin peşinde koşan ABD kulüplerine de açık kapı bıraktı...
Alman oyuncu ve menajeri Nassim Touihri dün İstanbul’da, Galatasaray yöneticileriyle bir araya geldi. Podolski’nin geleceği hakkında bir durum değerlendirmesi yapılırken Alman oyuncuya Amerika MLS ekiplerinin ciddi ilgisinin olduğu da yönetime iletildi.
AÇIK VE NET KONUŞTU
Podolski’den memnun olduğunu ifade eden Galatasaraylı yöneticiler, “Onu satmak ya da takımdan ayrılması gibi bir niyetimiz yok“ dediler ve oyuncularından memnun olduklarını yinelediler. Amerika takımlarının ilgilendiği Podolski görüşmede çok açık ve net konuştu ve şunları söyledi:
- Burada mutluyum. Başka yere transfer olmam için hem kulübümün, hem de benim huzurlu olmam lazım. Ancak herkesin menfaatine olursa başka takıma gidebilirim.
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