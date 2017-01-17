AJANSSPOR - Galatasaray’ın Alman yıldızı Lukas Podolski’nin Çin’e transfer olup olmayacağı gündemdeki sıcaklığını korurken, tecrübeli futbolcuya Japonya’dan da talipler olduğu öne sürüldü. Sarı-kırmızılı futbolcuya, eski takım arkadaşından Japonya konusunda bir tavsiye geldi.



Köln merkezli Express gazetesinin iddiasına göre; Poldi’nin Köln’de birlikte forma giydiği takım arkadaşı Milivoje Novakovic, “Japonya Ligi süper. Podolski Japonya’ya hemen gitmeli” dedi. Ayrıca 37 yaşındaki Novakovic, ”Asya’da bana göre en önemli lig Japonya. Bu ligin profesyonel olduğunu düşünüyorum. Taraftarları da muhteşem” şeklinde tavsiye verdi.



2006-2014 yılları arasında Köln’de forma giyen Slovenyalı golcü Novakovic, Japonya’da öncelikle kiralık olarak Omiya Ardjia ekibinde oynamış, 38 maçta 17 gol attıktan sonra Shimizu S-Pulse’ye transfer olmuştu. Burada 34 maçta 12 gol atan Novakovic, taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Futbolcu, Nagoya sonrası ise, ”Futbolu bırakacağım ülke” dediği Slovenya’ya geri dönüp Maribor ile sözleşme imzalamıştı.



Podolski'ye kim talip olmuştu?



Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, Podolski'nin bir dönem İlhan Mansız'ın da formasını giydiği Vissel Kobe kulübü ile ciddi bir temas halinde olduğunu ileri sürmüştü. Gazete, Japon kulübünün transfer için büyük bir kaynak yarattığını ve bütçesinin önemli bir bölümünü Podolski transferi için harcayacağını iddia etmişti.