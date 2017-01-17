Quaresma'dan flaş itiraf!

AJANSSPOR - Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricard Quaresma, Süper Lig’de Osmanlıspor ile deplasmanda oynadıkları maçta oyundan alınınca eldivenleri yere attı. Yıldız oyuncu, yaptığı hareketin yanlış olduğu itirafında bulundu.



Sosyal medya hesabından konuya açıklık getiren Portekizli, ”Şampiyonluk yolunda çok kritik bir deplasman olan ve zor şartlarda oynanan Osmanlıspor maçında her zaman olduğu gibi takımım için mücadele etme isteğim nedeniyle oyundan çıkarken çok yanlış bir tepki gösterdim. Yaptığım işe duyduğum aşk çok büyük, sahada her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum.” dedi.



Quaresma, ”Dün oyundan çıkmayı beklemiyordum, yaptığım hareket yanlıştı. Bu hareketin ne kulüple ne de hocayla alakası yok. Hocamla ilişkimiz çok iyi kendisi çok büyük saygı duyduğum bir insan. Lütfen Beşiktaş için ortak hırs ve mücadelemizi kimse başka yerlere çekmesin, bizim aramız çok iyi. Hep beraber çalışıp, ana hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız.” ifadelerini kullandı.



