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Ramon Motta'ya sürpriz talip!
17 Ocak 2017 , 17:18
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- Spor Toto Süper Lig
- Antalyaspor
AJANSSPOR - Beşiktaş'ta başladığı Türkiye kariyerine Antalyaspor'da devam eden Brezilyalı sol bek Ramon Motta hakkında ülkesinden flaş bir iddia geldi.
Brezilya basınında yer alan habere göre; Gremio, daha önce Vitoria, Internacional, Vasco, Corinthians ve Flamengo formaları da giyen 28 yaşındaki sol bek Ramon Motta'yı transfer etmek istiyor.
Habere göre; Ramon Motta, henüz resmi bir durum söz konusu olmamasına rağmen Gremio'da oynamayı çok istediğini söyledi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından performansını artıran ve son 3 lig maçında 2 gole imza atan 28 yaşındaki oyuncunun durumu önümüzdeki günlerde belli olacak.
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