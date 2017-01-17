Rıza Çalımbay açıkladı!

AJANSSPOR / ÖZEL - Sezona Jose Morais ile başlayan, ardından Portekizli teknik adamla yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Rıza Çalımbay’ı getiren Antalyaspor, son dönemlerdeki başarılı performansıyla dikkat çekti. Akdeniz ekibinin teknik patronu Rıza Çalımbay, ligdeki hedefleriyle ilgili olarak Ajansspor’a değerlendirmelerde bulundu.



“Yukarıları hedefleyen bir takım olmak istiyoruz”



Amaçlarının takımı iyi yerlere getirmek olduğunun altını çizen Çalımbay, ”Şu anda iyi gidiyoruz. 24 puanla 7. sıradayız. Amacımız tabi ki Süper Lig’de ilk 10 takım arasında yer almak. Bu sezon en azından böyle düşünüyoruz. Gelecek sezon ise planlamalar başka olacak. Çünkü biz Antalyaspor olarak çok daha iddialı ve daha da yukarıları hedefleyen bir takım olmak istiyoruz” ifadesini kullandı.



“Takıma 1-2 takviye yapacağız”



Transfer çalışmaları hakkında da bilgiler veren deneyimli teknik adam, ”Açıkçası yönetimle bu konuda koordineli çalışıyoruz. Ama şu anda netleşen bir şey yok. 1-2 transfer yapacağız. Transferlerle ilgili yol alma gayretimiz var. Takıma bir kanat oyuncusu, bir de forvet almak gibi bir niyetimiz bulunuyor” şeklinde konuştu.



Öte yandan Çalımbay, takım içindeki dinamiklerin oturmaya başladığını ve Antalyaspor taraftarlarını mutlu edecek bir futbol oynama gayretinde olduklarının altını çizdi. 17 haftası geride kalan Spor Toto Süper Lig’de Antalyaspor, topladığı 25 puanla 7. sırada bulunuyor.



Haber : Emrah KARALİNÇ