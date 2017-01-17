Spor değil, futbol seviyoruz!

Fenerbahçe genç, Galatasaray delikanlı, Beşiktaş olgun taraftara sahip. Ülkede erkeklerin yüzde 86.1’i sadece futbolla ilgileniyor.



Türkiye’deki spor kültürünü inceleyen Sportsnet Group, kuruluşunun 15. yılında Nielsen ile birlikte yaptığı, 12 ilde 14-65 yaş arası 1.500 kişiyi kapsayan araştırmada, ülkemizin taraftar profilini çıkardı.



Buna göre önemli bir başarı, sporun içindeki özgün hikâyeler ve büyük çıkışlarla spora ilgi değişiyor. Kolay etkide kalan, TV yayınlarıyla şekillendirilebilen, devlet politikalarıyla çok hızlı şekilde seyir değiştirebilen bir spor dünyamız var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımların futboldaki sonuçları, diğer sporları takip oranlarını da doğrudan etkiliyor.

– Türkiye'de düzenli olarak takip edilen en önemli organizasyon Süper Lig: %63.4.

– Dünyanın en büyük spor organizasyonu olimpiyatlar, halkın sadece yüzde 10'u tarafından izleniyor.

– Yılda birden fazla maça gidenlerin oranı %20. Maçları en sık şekilde statta takip eden yaş grubu 18-24: %11.4

– Türkiye'nin %38.6'sı her gün bir maç ve spor programını TV'den izliyor. %34.2'si her hafta en az bir maç izliyor.

– Türkiye'nin %91.1'i sporu televizyondan takip ediyor. %21.4 sporu gazetelerden okuyor.

-l Türkiye'nin %56.3'ü spor konusunda yüz yüze konuşmayı seviyor. %8'i akıllı telefonlardaki uygulamaları etkin bir şekilde kullanıyor.



Kaynak : AMK