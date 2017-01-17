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Stancu resmen Bursaspor'da!
17 Ocak 2017 , 15:12
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Bursaspor
AJANSSPOR – Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun kadrosunda görmek istediği Bogdan Stancu transferinde mutlu sona ulaştı.
Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan transfer açıklaması şu şekilde :
“Rumen forvet Bogdan Stancu’nun transfer görüşmeleri için İkinci Başkanımız Ali Ademoğlu ve Futbol Şube Sorumlumuz Yüksel Çolak Ankara’da Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav ile bir araya geldi.
Daha önce futbol ve menajeriyle yapılan görüşmeler neticesinde sağlanan prensip anlaşmasının ardından futbolcunun kulübü Gençlerbirliği ile de anlaşılarak transfere nokta konulmuştur.
29 yaşındaki forvet oyuncusu, takımımızın Ziraat Türkiye Kupası’nda saat:17:45’da başlayacak olan Akhisar Belediyespor maçını da tribünden izleyecek ve yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek.”
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