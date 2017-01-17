Stoper Kasımpaşa'dan!

Ahmet Çalık’a ek olarak bir stoper daha almak isteyen sarı-kırmızılı ekip, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı oyuncuyu kadrosu katmak için görüşmelere başladı.

Savunmanın göbeğine takviye yapmak için uzun zamandır çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Ahmet Çalık'ın ardından aradığı stoperi Kasımpaşa'da buldu. Serdar Aziz'in sakatlığı ile sarsılan ve Chedjou ile yollarını ayırma kararı alan yönetim, sezon sonunda kulübü ile sözleşmesi bitecek olan 'Titi' lakaplı Cristian Chagas Tarouco'yu renklerine bağlamak için harekete geçti. Sarı-kırmızılı kulüp adına futbol direktörü Cenk Ergün, Kasımpaşa yetkilileri ile resmen pazarlığa başladı.

1 MİLYON EURO ÖNERDİ

Galatasaray'ın en önemli avantajı Titi'nin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi... Galatasaray formasını giymeyi çok istediği belirtilen 28 yaşındaki futbolcu ile büyük ölçüde anlaşan sarı- kırmızılı yönetim, şimdi Kasımpaşa'yı ikna etmenin yollarını arıyor. Cenk Ergün'ün yarım sezon anlaşması kalan Titi için 1 milyon euro önerdiği öğrenilirken tarafların el sıkışması halinde başarılı futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme yapılacak. Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray, Kasımpaşa'dan son bir yılda Donk ve Eren'in ardından üçüncü oyuncuyu almış olacak.

MAÇ KAÇIRMADI

1.88 boyunda ve 28 yaşında olan Titi, sezonun en istikrarlı oyuncularından birisi olarak göze çarpıyor. 17 lig maçının tamamında 90 dakika forma giyen Brezilyalı savunmacının, Karabük ve Gençlerbirliği'ne birer de golü bulunuyor.

İnternacional'in Nautico, Vasco da Gama ve Bahia'ya kiraladığı Titi, ardından Türkiye'nin yolunu tuttu. İki sezon önce Kasımpaşa'nın bonservissiz kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcu, kariyeri boyunca 235 maça çıkarken, 11 gol attı, 2 de asist yaptı.

BİR İDDİA DA ÇİN'DEN

Çin eksenindeki iddialara bir yenisini daha eklendi. Titi üzerinde yoğunlaşan Cimbom'un, Gil (Carlos Gilberto) için de nabız yokladığı ileri sürüldü. Çin'de yeni çıkan yabancı kuralı sonrasında formasını giydiği Shandong'da 4. yabancı konumuna düşen Brezilyalı stoper için kiralama teklifi yapıldığı bildirildi.

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