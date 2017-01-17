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"Talepleri varsa konuşuruz"
17 Ocak 2017 , 09:54
Dün yayın hayatına başlayan TRT Radyo Haber'de Ahmet Fisunoğlu ile Açık Tribün'e telefonla bağlanan Başakşehir ve Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, önemli açıklamalarda bulundu.
Göksel Gümüşdağ, Aziz Yıldırım'ın hakemlerle ilgili yaptığı konuşma hakkında "Mesele sadece Yıldırım'ın açıklamaları değil, hakemin yapacağı hatanın bir ölçüsü var. Böyle bir talepleri varsa, oturur tartışırız" ifadesini kullandı.
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