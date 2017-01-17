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Tek engel yüksek maaşı!

Tarih17 Ocak 2017 , 10:01

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Tek engel yüksek maaşı!

Galatasaray’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Chedjou'nun yüksek maaşı sıkıntı yaratıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kamerunlu'yu isteyen Trabzon'a Galatasaray'dan olumlu yanıt geldi. Senelik 2.2 milyon Euro'luk maaşı bordo-mavililer zorluyor. Karadeniz ekibi bu rakamı karşılarsa transfer gerçekleşecek.

AMK

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