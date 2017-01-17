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Teknik direktör değişikliğinde ilk sıradayız!
17 Ocak 2017 , 12:45
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Bu sezon 8 teknik direktör değişikliğine sahne olan Spor Toto Süper Lig, bu alanda Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesiyle kıyaslandığında ilk sırada yer aldı.
Türkiye'yi, 7 teknik adam değişiminin yaşandığı Almanya ile İspanya takip etti. Fransa, İngiltere ve İtalya'da ise 4'er kez teknik direktör değişikliğine gidildi.
Spor Toto Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi kabul edilen Almanya (Bundesliga), İspanya (La Liga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig) ve İtalya (Serie A) şu ana kadar toplam 34 kez teknik adam değişikliğine başvurdu.
Süper Lig'deki değişiklikler
Son olarak Aytemiz Alanyaspor'da Hüseyin Kalpar ile yolların ayrılmasının ardından Süper Lig'de geride kalan 17 haftada değişen teknik direktör sayısı 8'e yükseldi.
Bu süreçte Akhisar Belediyespor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Adanaspor, Kayserispor ve Gaziantepspor takımlarında da teknik adam değişikliği yaşandı.
Süper Lig'de çalışan teknik adamlar arasında en uzun süre görevde kalan isim Abdullah Avcı oldu. Ligde henüz mağlubiyeti bulunmayan lider Medipol Başakşehir'de 2014-2015 sezonu başından bu yana görev yapan 53 yaşındaki çalıştırıcı, geride kalan bölümde İstanbul temsilcisine oynattığı futbolla dikkati çekti.
"Sebep 60 milyon lira"
Türk futbolunun deneyimli teknik direktörleri arasında yer alan Güvenç Kurtar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'deki hızlı teknik adam değişikliğinin temel sebebini yöneticilerin hatır ve gönülle yanlış isimleri takımın başına getirmesi olarak gösterdi.
Futbolda istikrarın çok önemli olduğunu vurgulayan 66 yaşındaki teknik adam, "Bir takım iyi futbol oynuyor ama netice alamıyorsa, teknik direktör değişikliğine gidilmesi yanlış çünkü yeni gelen teknik adam hemen adapte olamaz. Yöneticilerin kötü gidişte hemen teknik direktör değişimine gitmesinin temel sebebi, ligde kalan takımın alacağı yaklaşık 60 milyon lira." ifadelerini kullandı.
Son olarak Adanaspor'u çalıştıran Güvenç Kurtar, görevi hak etmeyen isimlerin takımların başına getirildiğini aktararak şunları kaydetti:
"Teknik direktör seçimi çok önemli. Hatır ve gönülle teknik direktör alırsan, kötü sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Bizde maalesef teknik adam seçiminde kriter yok. Yöneticiler aralarında konuşuyor, sağdan soldan kulaklara fısıldanan bir isim, menajerlerin istediği adamlar takımın yeni teknik direktörü oluyor. Bunun yanında menajerin istediği oyuncular da kadroya dahil ediliyor. Kulüpler bu şekilde büyük zararlara uğratılıyor."
"Bu, Türk futbolunun kaderi ve iş bilmezliği"
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Kastamonuspor 1966'da teknik direktörlük kariyerini sürdüren Ziya Doğan ise, egoların ön planda olduğu sürece bu değişikliklerin kaçınılmaz olacağını belirtti.
Egonun olduğu yerde doğrunun bulunamayacağını aktaran tecrübeli teknik adam, "Bilenle bilmeyenin bir arada bulunduğu yerde bunların olması kaçınılmaz. Bu, Türk futbolunun kaderi ve iş bilmezliği. Değişecek gibi de görünmüyor." şeklinde konuştu.
Ligde 17 hafta sonunda yaşanan teknik direktör değişiklikleri şöyle:
|Takım
|Teknik direktör
|Teknik direktör
|Akhisar Belediyespor
|Cihat Arslan
|Tolunay Kafkas
|Kasımpaşa
|Rıza Çalımbay
|Kemal Özdeş
|Antalyaspor
|Jose Morais
|Rıza Çalımbay
|Gençlerbirliği
|İbrahim Üzülmez
|Ümit Özat
|Adanaspor
|Krunoslav Jurcic
|Levent Şahin
|Kayserispor
|Hakan Kutlu
|Sergen Yalçın
|Gaziantepspor
|İsmail Kartal
|İbrahim Üzülmez
|Aytemiz Alanyaspor
|Hüseyin Kalpar
|Belli değil
Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi
Avrupa'nın 5 büyük liginde (Almanya, İspanya, Fransa, İngiltere, İtalya) yaşanan teknik direktör değişiklikleri ise şu şekilde:
Almanya Bundesliga
|Takım
|Teknik direktör
|Teknik direktör
|Werder Bremen
|Viktor Skripnik
|Alexander Nouri
|Hamburg
|Bruno Labbadia
|Markus Gisdol
|Wolfsburg
|Dieter Hecking
|Valerien Ismael
|Ingolstadt
|Markus Kauczinski
|Maik Walpurgis
|Darmstadt 98
|Norbert Meier
|Torsten Frings
|Augsburg
|Dirk Schuster
|Manuel Baum
|Borussia Mönchengladbach
|Andre Schubert
|Dieter Hecking
İspanya La Liga
|Takım
|Teknik Direktör
|Teknik Direktör
|Teknik Direktör
|Valencia
|Pako Ayestaran
|Cesare Prandelli
|Belli değil
|Granada
|Paco Jemez
|Lucas Alcaraz
|Devam ediyor
|Osasuna
|Enrique Martin Monreal
|Joaquin Caparros
|Petar Vasiljevic
|Real Betis
|Gustavo Poyet
|Victor Sanchez
|Devam ediyor
|Malaga
|Juande Ramos
|Marcelo Romero
|Devam ediyor
Fransa Ligue 1
|Takım
|Teknik direktör
|Teknik direktör
|Olympique Marsilya
|Franck Passi
|Rudi Garcia
|Lorient
|Sylvain Ripoll
|Bernard Casoni
|Lille
|Frederic Antonetti
|Patrick Collot
|Nantes
|Rene Girard
|Sergio Conceiçao
İngiltere Premier Lig
|Takım
|Teknik direktör
|Teknik direktör
|Teknik direktör
|Swansea City
|Francesco Guidolin
|Bob Bradley
|Paul Clement
|Crystal Palace
|Alan Pardew
|Sam Allardyce
|Devam ediyor
|Hull City
|Mike Phelan
|Marco Silva
|Devam ediyor
İtalya Serie A
Takım Teknik direktör Teknik direktör Teknik direktör Palermo Davide Ballardini Roberto De Zerbi Eugenio Corini Udinese Giuseppe Iachini Luigi Delneri Devam ediyor Inter Frank de Boer Stefano Pioli Devam ediyor
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