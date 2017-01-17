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Tolga Ciğerci ne zaman dönüyor?

Tarih17 Ocak 2017 , 09:02

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Tolga Ciğerci ne zaman dönüyor?

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan ve formasını De Jong’a kaptıran Tolga Ciğerci, bugünkü Elazığ ve hafta sonundaki Karabük deplasmanında da Aslan’ı yalnız bırakacak.

İyileşme süreci devam eden 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 19. haftada TT Arena’da oynanacak Kayserispor maçına yetişmeyi hedefliyor.

Riekerink de sağlık ekibinden öğrencisi hakkında sürekli bilgi alıyor.

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