- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Trabzonspor işi bitirdi!
17 Ocak 2017 , 08:52
Ligin ikinci yarısı başlamasına rağmen beklenen golcü takviyesini henüz yapmayan Trabzonspor’da, Başkan Muharrem Usta devreye girdi ve Hugo Rodallega transferi bitti... Akhisar Belediyespor ile geçen hafta anlaşılmasına rağmen oyuncuyu ve menacerini ikna etmekte bir hayli zorlanan Bordo-Mavililer’de Usta, dün son bir hamle yaptı.
Taraflar bu kez masadan el sıkışarak kalktı. Hugo Rodallega’nın senelik 1.8 milyon Euro civarında bir ücret kazanması beklenirken, 2.5 yıllık mukavele için anlaşıldı. Transferin bu kadar uzamasının sebebine ise FANATİK ulaştı. Sezon başında da gündemde olan Rodallega konusunda o zaman görüşmeleri Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın yürütmüştü. Yazın kurulan temaslarda Rodallega’nın menaceriyle Aydın’ın ciddi sıkıntılar yaşadığı ve bu nedenle oyuncunun menacerinin devre arasında ikna edilmekte zorlanıldığı öğrenildi.
Yumlu artı para
Her şeye rağmen Rodallega konusunda mutlu sona ulaşan Trabzonspor’un, artık KAP açıklaması yapması bekleniyor. Akhisar’a ise takasta Mustafa Yumlu gönderilecek. Bir miktar da para ödenecek. 29 yaşındaki Yumlu’nun da maddi konularda Akhisar Yönetimi ile anlaşmaya vardığı belirtildi.
Fanatik
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar