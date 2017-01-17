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Trabzonspor ve Fenerbahçe onu istiyor!
17 Ocak 2017 , 16:56
İspanyol As Gazetesi Sevilla Temsilcisi, Jose Antonio Espina, Radyospor'da Özgür Sancar'a konuştu.
Ganso transferi ile ilgili açıklamalarda bulunan Espina, "Fenerbahçe ve Trabzonspor oyuncuyla ilgileniyor. Biz bu bilgiyi oyuncunun Brezilya'daki çevresinden aldık, hem de Türkiye'den de buna benzer bilgiler geliyor fakat resmi teklif yaptılar mı, bunu sadece Sevilla Kulübü bilebilir. Bizim bildiğimiz tek şey; oyuncuyla iki Türk kulübünün de ilgilendiği. Oyuncu, Türkiye'ye kiralık olarak olabilir. Kiralık teklifinde yüksek bir satın alma opsiyonu olacaktır. Sezon öncesi 9 milyon Euro teklif geldi; fakat şu anda 7-8 milyon Euro teklif gelirse kulübü değerlendirecektir. Hayatının büyük bir bölümü Brezilya'da geçti ve zorluk yaşamadı. Sevilla'da Brezilyalı çok fazla. Bir başka ülkeye giderse zorluk yaşayacağını düşünüyorum. Kültürel ortamdan dolayı gelmez diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
AJANSSPOR ÖZEL-Özgür SANCAR
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