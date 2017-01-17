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Türkiye Kupası'nın golcüsü Vaz Te!
17 Ocak 2017 , 19:40
Ziraat Türkiye Kupası G Grubu beşinci hafta maçında Akhisar Belediyespor'un, Bursaspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmaya Vaz Te damgasını vurdu.
Portekizli futbolcu, grubun ilk karşılaşmasında Bursaspor'a hat-trick performansının ardından bu maçta da 4 kez ağları havalandırdı.
Vaz Te - Kupa Performansı
Nazilli (2 Gol)
Aydınspor 1923 (2 Gol)
Ümraniyespor (1 Gol)
Bursaspor (3 Gol)
Bursaspor (4 Gol)
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