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Türkiye Kupası'nın golcüsü Vaz Te!

Tarih17 Ocak 2017 , 19:40

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Türkiye Kupası'nın golcüsü Vaz Te!

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu beşinci hafta maçında Akhisar Belediyespor'un, Bursaspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmaya Vaz Te damgasını vurdu.

Portekizli futbolcu, grubun ilk karşılaşmasında Bursaspor'a hat-trick performansının ardından bu maçta da 4 kez ağları havalandırdı. 

Vaz Te - Kupa Performansı

Nazilli (2 Gol)

Aydınspor 1923 (2 Gol)

Ümraniyespor (1 Gol)

Bursaspor (3 Gol)

Bursaspor (4 Gol)

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