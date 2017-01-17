Türkiye Kupası'nın golcüsü Vaz Te!

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu beşinci hafta maçında Akhisar Belediyespor'un, Bursaspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmaya Vaz Te damgasını vurdu.

Portekizli futbolcu, grubun ilk karşılaşmasında Bursaspor'a hat-trick performansının ardından bu maçta da 4 kez ağları havalandırdı.

Vaz Te - Kupa Performansı

Nazilli (2 Gol)

Aydınspor 1923 (2 Gol)

Ümraniyespor (1 Gol)

Bursaspor (3 Gol)

Bursaspor (4 Gol)