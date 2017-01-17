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''Türkiye'den ayrılmak için her şeyi yapmışken..''
17 Ocak 2017 , 21:54
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AJANSSPOR- Jose Sosa'nın menajeri Favio Bilardo, son dönemde çıkan Fenerbahçe haberleri için çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İtalyan basınına özel açıklamalarda bulunan Bilardo, haberleri takip ettiğini belirtirken, "Sosa'nın Milan'da mutlu olduğunu ve orada kalmak istediğini söyleyebilirim. Yazın Türkiye'den ayrılmak için her şeyi yapmışken neden birkaç ay sonra geri dönmeye çalışalım" ifadelerini kullandı.
Ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünmediklerini belirten Bilardo, "Her transfer döneminde dünyanın çeşitli yerlerinden onunla ilgilenen takımlar oluyor. Ama şu anda tek düşündüğü Milan. Ona duyulan güvenin ve yapılan yatırımın karşılığını vermek istiyor. Sırasının gelmesini bekliyor. İtalya Kupası'nda forma giydi, Montella'nın söyledikleri onu mutlu etti" dedi.
Şu anda İtalya'ya doğru yola çıktığını belirten Sosa'nın menajeri, "Yarın Milano'da olacağım ancak Milan ile bir görüşme ayarlamadık. Transfer döneminin sonuna kadar İtalya'da olacağım, benim ajansımda ilginç oyuncular var. Bazı görüşmelerim olacak. Ama şu anda Sosa ile ilgili bir durum yok" diye konuştu.
Fenerbahçe'nin Sosa'nın bonservisi için 7.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı kendisine de yıllık 5 milyon Euro önerdiği iddia edilmişti.
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