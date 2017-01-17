Umut Sözen'in yeni adresi Gençlerbirliği oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, Altınordu forması giyen Umut Sözen ile sözleşme imzaladı.

İlk olarak Ajansspor'un duyurduğu transfer de resmiyet kazanmış oldu.

Gençlerbirliği'nden sürpriz transfer (Haber için tıklayınız)

Ankaraspor, Ankaragücü, Manisaspor, Kayserispor, Adana Demirspor ve Altınordu formaları giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.