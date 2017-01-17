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Üzülmez neşteri vurdu!
17 Ocak 2017 , 15:24
Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Angan, Fatau, Anton ve Van Hintum'un kadro dışı bırakılması için yönetime rapor sundu. Yönetimin de onayladığı futbolcular, bugünkü idmana çıkmadı.
Antalyaspor maçı sonrasında alınan mağlubiyetle birlikte küplere binen İbrahim Üzülmez, takıma neşteri vurdu. Gözden düşen Angan, Fatau, Anton ve Van Hintum'un kadro dışı bırakılması için yönetime rapor sunan Üzülmez, bu oyuncuları bugünkü idmana da çıkarmadı. Yönetim ise Üzülmez'in raporunu onaylayarak futbolcuları kadro dışı bıraktı.
(Spor27)
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