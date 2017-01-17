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Ya Vida, ya Corluka!
17 Ocak 2017 , 09:41
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Galatasaray yönetimi, transfer dönemi bitmeden kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak için yoğun çaba gösteriyor.
Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Gil transferini beklemeye aldığı ve rotasını Avrupa'ya kırdığı öğrenildi.
Galatasaray'ın ''top class'' bir stoper kazandırmak amacıyla iki Hırvat Vida ve Vedran Corluka'yı gündemine aldığı bildirildi.
Vida'ya 4 ay için 1 milyon Euro
Galatasaraylı yöneticiler, Beşiktaş'ın da transferi için büyük uğraş verdiği Vida'yı almak için Dinamo Kiev'e 4 aylık kiralama teklifi yaptı. Galatasaray'ın Dinamo Kiev'e Vida için 1 milyon Euro kiralama bedeli önerdiği bildirildi. Galatasaray'ın bu transferi satın alma opsiyonuyla bitirmek için uğraş verdiği belirtildi.
Corluka için de kiralama teklifi
30 yaşındaki Vedran Corluka için de Galatasaray'ın Lokomotif Moskova'ya aynı teklifi yaptığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılı takımın yöneticileri iki isimden birini takıma kazandırmak için büyük uğraş veriyor.
Kaynak: Fotospor
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