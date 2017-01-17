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Yanal onay verirse geliyor!

Tarih17 Ocak 2017 , 10:18

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Yanal onay verirse geliyor!

Her ne kadar genç Yusuf Yazıcı gösterdiği performansla Mehmet Ekici'nin boşluğunu dolduracak gibi görünse de, 10 numara pozisyonu için daha tecrübeli bir ismi de kadrosuna katmayı planlayan Trabzonspor hem İspanyol kulübüyle hem de 27 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşmaya vardı.

10 numara pozisyonu ve sağ kanatta oynayan Ganso için satış opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya varan başkan Muharrem Usta, teknik direktör Ersun Yanal'dan onay alacak. Yanal'dan onay çıktığı anda yıldız futbolcu Trabzon'a getirilecek.

Kariyerinde Sevilla dışında Sao Paulo ve Santos kulüplerinde forma giyen Ganso, İspanyol ekibiyle bu sezon 12 maçta forma giydi. Yıldız futbolcu bu maçlarda 1 gol atarken, 3 de asist yaptı.

Skorer

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