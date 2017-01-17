AJANSSPOR - Boluspor teknik direktörü Fuat Çapa, Kayserispor ile 0-0 berabere kaldıkları Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Radyospor’da yayınlanan Haber Aktif programında Emrah Karalinç ile İlker Koç’un sorularını yanıtlayan Çapa, ligdeki hedeflerini de anlattı.



“Futbolcularımızın hazır olmaması bizi etkiledi”



Çapa, ”Maçın ilk 15 dakikasında biraz kopukluk vardı. Yeni transferlerin hepsini sahaya sürdük. Saha içinde ilk 15 dakika sıkıntılı geçse de sonraki bölümde inisiyatifi ele geçirdiğimizi düşünüyorum. Oyun olarak güzeldi. Bazı futbolcularımızın hazır olmamaları açıkçası bizi biraz etkiledi.” dedi.



“Gruptan çıkmak istiyoruz”



Beşiktaş’ın da yer aldığı gruptan çıkmak istediklerini anlatan , ”Sahaya her zaman galip gelmek için çıkıyorsunuz. İyi pozisyonlar da yakaladık ama değerlendiremedik. Kupada bir sonraki maçta Darıca Gençlerbirliği’ni yenmek istiyoruz. Bizim kazanmamız gerekecek. Kayserispor’un da mağlup olmasını bekleyeceğiz. İlk hedefimiz kazanmak olacak. “ ifadelerini kullandı.



“Sivasspor maçı zor olacak ama kazanmak istiyoruz”



Yeni transferlerin takıma adapte olması için zamana ihtiyaç duyduklarını anlatan deneyimli çalıştırıcı, “Takımdan ayrılan futbolcular oldu. Emre Kılınç da ayrıldı. Tamamen yeni bir oyun felsefesi belirlemek zorundayız. İlk devre ilk 11’de oynayan oyuncularımız sakat. Yeni yaptığımız transferleri takıma adapte etmeye çalışıyoruz. Sakat futbolcuların olması sebebiyle yeni transferleri ilk 11’de oynatmak durumunda kalıyorsunuz. Ligdeki Sivasspor maçını kazanmak istiyoruz. Zor bir karşılaşma olacak ama hedefimiz 3 puan. Akıl ve disiplinin ön plana çıkacağı bir maç olacağını düşünüyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.