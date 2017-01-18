18.30'da her şey bitti!

AJANSSPOR- Fenerbahçe'nin Jose Sosa ile görüşmesinin perde arkası aralandı.

Sky Italia'da yer alan habere göre sarı lacivertli ekibin yöneticileri dün Sosa transferi için Milano'daydı. Türkiye saati ile 18.30'da görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı Sosa'nın Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği belirtildi.

Son dönemde yavaş yavaş süre almaya başlayan Sosa'nın bu hafta sonu Napoli'ye karşı ilk 11'de oynaması bekleniyor. Locatelli'nin cezalı olması nedeniyle Arjantinli ön libero bölgesinde süre alacak.