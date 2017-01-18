- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
18.30'da her şey bitti!
18 Ocak 2017 , 13:41
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
AJANSSPOR- Fenerbahçe'nin Jose Sosa ile görüşmesinin perde arkası aralandı.
Sky Italia'da yer alan habere göre sarı lacivertli ekibin yöneticileri dün Sosa transferi için Milano'daydı. Türkiye saati ile 18.30'da görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı Sosa'nın Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği belirtildi.
Son dönemde yavaş yavaş süre almaya başlayan Sosa'nın bu hafta sonu Napoli'ye karşı ilk 11'de oynaması bekleniyor. Locatelli'nin cezalı olması nedeniyle Arjantinli ön libero bölgesinde süre alacak.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar